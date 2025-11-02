У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони

З 2027 року на авіабазі мають базуватися новітні винищувачі F-35

Ввечері, 1 листопада, над авіабазою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір зафіксували кілька дронів. Це одна з ключових баз військово-повітряних сил Бельгії, де розміщена американська ядерна зброя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Belga.

Міністр оборони Тео Франкен повідомив у мережі X, що цього разу над об’єктом помітили «кілька дронів». Він також нагадав, що минулого місяця підозрілі безпілотники вже фіксували над військовим навчальним табором.

На території бази вже певний час функціонує система виявлення дронів. «Міністерство оборони наступного тижня зустрінеться з місцевою поліцією, щоб проаналізувати загрозу та активізувати зусилля зі встановлення та затримання пілотів дронів», – зазначив Франкен.

Після сигналу про появу безпілотників на місце прибули поліцейські, однак БпЛА зникли до їхнього прибуття. Про інцидент повідомили військову розвідку, а також було зроблено фотографії дронів для подальшого аналізу.

Як повідомлялося, у південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито.

На базі Реедо дислокується пʼятий ескадрон сьомого кавалерійського полку США – бронетанковий розвідувальний ескадрон. «17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка другої піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці», – розповіла Ваксманн.

Відомо, що Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі. Увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.

До слова, Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда.