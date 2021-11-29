Андерссон вдруге за тиждень стала прем'єркою Швеції

Магдалена Андерссон була обрана в парламенті з доволі невеликим відривом

Магдалена Андерссон вдруге за цей тиждень стала прем'єр-міністеркою Швеції, пише The Local.

Андерссон була обрана з доволі невеликим відривом – за неї проголосували 173 члени парламенту Швеції. На два голоси менше й вона б програла.

Нову прем’єрку підтримали соціал-демократи, в той час коли Партія зелених, Ліва партія та Партія центру вирішили утриматись від голосування.

Нагадаємо, 24 листопада лідерка соціал-демократів Швеції Магдалена Андерссон була обрана прем'єр-міністеркою країни, ставши першою жінкою на цій посаді.

Однак в той же день вона пішла у відставку через те, що Партія зелених відмовилася входити до складу нового уряду.

Андерссон підкреслила, що згідно з Конституцією, коаліційний уряд повинен піти у відставку, якщо одна з партій залишає уряд. На її думку, Кабмін може піти у відставку і в тому випадку, якщо новий уряд ще не вступив на посаду.

При цьому видання The Local зазначало, що Андерссон подала у відставку після того, як Шведський парламент проголосував за Опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні Шведські демократи.

Вона додала, що сподівається знову спробувати стати прем'єром як лідер однопартійного уряду.

«Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли йде одна партія. Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів», – заявила соціал-демократка.

До слова, Швеція готова направити своїх військових до України у разі широкомасштабної російської агресії.

Додамо, що Німеччина сформувала нову урядову коаліцію.

Лідер СДПН отримає посаду канцлера Німеччини, тоді як співлідерка «зелених» Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ. Кандидатури інших міністрів ще не відомі та очікується, що партії оголосять їх протягом наступного тижня.

Угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.