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    Швеція готова направити своїх військових до України

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    Військові Збройних сил Королівства Швеції вже відвідували Україну - Швеція готова направити своїх військових до України
    Військові Збройних сил Королівства Швеції вже відвідували Україну
    фото: Міноборони

    Раніше про військову допомогу Україні заявила Британія

    Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що його країна готова направити військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом ЄС. Про це він повідомив в ефірі Sveriges Radio.

    «Ми розглядаємо це як дуже важливу частину у рамках визначення амбіцій ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України», – зазначив шведський міністр.

    Foto: Andreas Liljeheden/Sveriges Radio
    Foto: Andreas Liljeheden/Sveriges Radio

    У Євросоюзі напередодні заявили, що не допоможуть Україні воєнним шляхом у разі нападу Росії.

    Разом з тим прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну.

    Як відомо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

    Тим часом Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю. Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація через навалу мігрантів, яких до європейських кордонів зігнали диктатори Путін та Лукашенко.

    Водночас останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

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    Теги: Швеція армія криза військові Україна нацбезпека кордон
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    Швеція готова направити своїх військових до України