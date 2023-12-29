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Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка (фото)
До цього Арестович вже відвідував американське місто у вересні 2023 року
фото: tabloid.pravda.com.ua

До ексрадника голови ОП звернулися із запитанням про мету перебування у США, але відповіді він досі не надав

Колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка. Про це пише tabloid.

Видання із посиланням на анонімного автора фото повідомляє, що знімки зроблені 28 грудня цього року.

4 фото
На весь екран

«ТаблоID перевірив дату і координати місця зйомки за допомогою Metadata, і, якщо їх не було змінено навмисне, вони співпадають з твердженнями автора», – йдеться у публікації.

Видання повідомило, що звернулося до Арестовича у соцмережах із запитанням, чи справді він перебуває у Нью-Йорку, з якою метою і коли повернеться до України. До теперішнього часу ексрадник голови ОП на всі ці питання відповіді не надав.

Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка (фото) фото 1
Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка (фото) фото 2

До слова, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Арестовича бачили у Нью-Йорку у вересні 2023 року. Відповідне відео він публікував у себе в Telegram-каналі.

Нагадаємо, скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

Раніше журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.

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Теги: Нью-Йорк радник Олексій Арестович

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