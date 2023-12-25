ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану – ЗМІ

В Ірані заявили, що Ізраїль постраждає за вбивство Мусаві

Старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві загинув під час авіаудару, який здійснила армія Ізраїлю поблизу сирійської столиці Дамаска. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією ЗМІ, Мусаві був відповідальний за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном. Як заявляли в Ірані, він був одним з найстаріших радників гвардії в Сирії.

Посол Ірану в Дамаску Хосейн Акбарі заявив іранському державному телебаченню, що Мусаві був призначений у посольство як дипломат і був убитий ізраїльськими ракетами після повернення додому з роботи.

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При цьому в Ірані заявили, що Ізраїль постраждає за вбивство Мусаві.

«Узурпатор і дикий сіоністський режим заплатить за цей злочин», - йдеться в заяві гвардійців, зачитаній на державному телебаченні Ірану.

З боку ізраїльських військових не було жодних коментарів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує вже найближчими днями поглибити бойові дії у Секторі Гази. Війна ще не близька до завершення.

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Нагадаємо, у частково визнаній Палестині заявили, що щонайменше 68 людей загинули внаслідок ізраїльського бомбардування табору біженців у місті Магазі в центральній частині Сектора Гази в ніч проти 25 грудня.

Духовенство скасувало святкування у Вифлеємі, де, згідно з християнським вченням, народився Ісус. Це місто на західному березі річки Йордан взяв під контроль Ізраїль. Глава Католицької церкви Папа Франциск, виступаючи напередодні Різдва, заявив, що послання Ісуса про мир заглушається «марною логікою війни» на тій самій землі, де він народився.