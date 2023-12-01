Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг

Найбільше в рейтингу просіли столиця Росії Москва та російський Санкт-Петербург

Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюрих та Сінгапур. Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).

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За даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися на 8,1%. Утім, інфляція все ще залишається значно вищою за показники у 2017-2021 роках. Зазначається, що Сінгапур не є новачком у топі найдорожчих міст, він очолює рейтинг вдев'яте за останні 11 років.

Водночас Цюріх підстрибнув одразу на п’ять сходинок у порівнянні з минулим роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку. Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.

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Найдорожчі 10 міст у світі

Цюрих та Сінгапур;

Женева;

Нью-Йорк;

Гонконг;

Лос-Анджелес;

Париж;

Тель-Авів;

Копенгаген;

Сан-Франциско.

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін – одна з причин.

Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Найбільше в рейтингу впали Москва та Санкт-Петербург, які опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Причиною став обвал рубля внаслідок санкцій та високий рівень військових втрат.

Нагадаємо, щорічне дослідження визначило рейтинг найкращих для життя міст світу. Другий рік поспіль перше місце посіла столиця Австрії. Через війну в Україні, Київ у минулому році не розглядався, однак цього року наша столиця опинилася серед 10 найменш придатних для життя міст.

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The Economist Intelligence Unit (EIU) оцінило 173 міста з усього світу за декількома показниками, зокрема охорону здоровʼя, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище. Відень протягом багатьох років посідає перше місце у рейтингу. Поруч з ним друге місце зайняв данський Копенгаген.

До слова, майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.