Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг
Цюріх став лідером серед найдорожчих міст світу
фото: depositphotos

Найбільше в рейтингу просіли столиця Росії Москва та російський Санкт-Петербург

Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюрих та Сінгапур. Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).

За даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися на 8,1%. Утім, інфляція все ще залишається значно вищою за показники у 2017-2021 роках. Зазначається, що Сінгапур не є новачком у топі найдорожчих міст, він очолює рейтинг вдев'яте за останні 11 років.

Водночас Цюріх підстрибнув одразу на п’ять сходинок у порівнянні з минулим роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку. Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.

Найдорожчі 10 міст у світі

  • Цюрих та Сінгапур;
  • Женева;
  • Нью-Йорк;
  • Гонконг;
  • Лос-Анджелес;
  • Париж;
  • Тель-Авів;
  • Копенгаген;
  • Сан-Франциско.

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін – одна з причин.

Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Найбільше в рейтингу впали Москва та Санкт-Петербург, які опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Причиною став обвал рубля внаслідок санкцій та високий рівень військових втрат.

Нагадаємо, щорічне дослідження визначило рейтинг найкращих для життя міст світу. Другий рік поспіль перше місце посіла столиця Австрії. Через війну в Україні, Київ у минулому році не розглядався, однак цього року наша столиця опинилася серед 10 найменш придатних для життя міст.

The Economist Intelligence Unit (EIU) оцінило 173 міста з усього світу за декількома показниками, зокрема охорону здоровʼя, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище. Відень протягом багатьох років посідає перше місце у рейтингу. Поруч з ним друге місце зайняв данський Копенгаген.

 До слова, майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.

Читайте також: Які країни були популярними серед мандрівників у 2023 році: оновлений рейтинг
Теги: гроші рейтинг столиця Москва Швейцарія місто економіка Нью-Йорк Сингапур

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія потребує снарядів для артилерії
Критична точка війни
13 листопада, 11:51
Місцевій владі купувати зброю не можна. Але є інші способи допомогти державі та армії
Барабани, стадіони та овочерізки… Як зупинити закупівельну лихоманку-2023 Війна і гроші
1 листопада, 12:30
ПУМБ односторонньо розірвав укладені з Олександром Кацубою договори
Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича
22 листопада, 12:00
До Нідерландів приїздять українські біженці з інших країн Європи
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
7 листопада, 09:14
Потужний вибух пролунав у Мелітополі 11 листопада
Вибух у Мелітополі: розвідка повідомила про ураження штабу окупантів
12 листопада, 14:35
Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico
Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico
28 листопада, 23:18
Мітинг-концерт у Москві та був присвячений роковинам анексії чотирьох українських регіонів
«Це ж фашистські гасла». Близький до Путіна бізнесмен розкритикував мітинги-концерти
23 листопада, 06:59
Партизани зібрали секретну інформацію з бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві
Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
19 листопада, 14:54
Китай хоче, аби Росія пішла на певні поступки заради партнерства
Китай відмовився від газових планів і тисне на Росію
28 листопада, 09:01

Соціум

Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг
Десять найдорожчих міст світу: оновлено рейтинг
У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії
СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії
Росіяни визнали підрив залізниці у Бурятії
Росіяни визнали підрив залізниці у Бурятії
У Росії аварійно сів літак, на борту якого було понад 400 людей (відео)
У Росії аварійно сів літак, на борту якого було понад 400 людей (відео)
У Нідерландах скасовано проєкт з будівництва притулку для українських біженців
У Нідерландах скасовано проєкт з будівництва притулку для українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
45K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
43K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
11K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8767
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
7630
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua