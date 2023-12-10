Арестович пропонує вирішити проблеми українців «збройним майданом»

Фігурант багатьох медійних скандалів спрогнозував майбутнє України

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав три варіанти розвитку подій в Україні у 2024 році. Свою думку він висловив в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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У своєму прогнозі на наступний рік Арестович передрік Україні «третій майдан, цього разу збройний». За такого розкладу Росія, США та Китай нібито мають домовитися про припинення боїв на території України. Однак для Києва, на думку політика, це не стане мирним результатом конфлікту, адже режим припинення вогню все одно порушувався б. Також він зауважив, що із зони бойових дій повернуться травмовані чоловіки, які «зустрінуться із суворою реальністю».

«Сума протиріч, що накопичилися в Україні за часів українського конфлікту і до нього, може бути вирішена лише за допомогою екстраординарних заходів, серед яких «умовний Майдан», – переконує Арестович.

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Другий варіант, який пропонує колишній радний Офісу президента, передбачає продовження бойових дій із підтримкою західних союзників, але успіху Збройні сили України нібито все одно «не досягнуть».

«Тоді ми почнемо чіплятися один одному в ковтки, шукати винних», – запевнив Арестович.

Третій варіант, за прогнозом політика, – це якщо «Захід раптом схаменеться, передасть нам величезну кількість зброї та іншої допомоги».

«Тоді ми перейдемо у наступ. Але, щиро кажучи, я не бачу позитивного сценарію для України у 2024 році», – каже Арестович, додаючи, що третій варіант розвитку подій швидше «з області фантастики».

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Так, Арестович 14 січня повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.