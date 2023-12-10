Головна Країна Політика
search button user button menu button

Арестович пропонує вирішити проблеми українців «збройним майданом»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Арестович пропонує вирішити проблеми українців «збройним майданом»
Олексій Арестович
фото з відкритих джерел

Фігурант багатьох медійних скандалів спрогнозував майбутнє України

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав три варіанти розвитку подій в Україні у 2024 році. Свою думку він висловив в інтерв'ю Rzeczpospolita.

У своєму прогнозі на наступний рік Арестович передрік Україні «третій майдан, цього разу збройний». За такого розкладу Росія, США та Китай нібито мають домовитися про припинення боїв на території України. Однак для Києва, на думку політика, це не стане мирним результатом конфлікту, адже режим припинення вогню все одно порушувався б. Також він зауважив, що із зони бойових дій повернуться травмовані чоловіки, які «зустрінуться із суворою реальністю».

«Сума протиріч, що накопичилися в Україні за часів українського конфлікту і до нього, може бути вирішена лише за допомогою екстраординарних заходів, серед яких «умовний Майдан», – переконує Арестович.

Другий варіант, який пропонує колишній радний Офісу президента, передбачає продовження бойових дій із підтримкою західних союзників, але успіху Збройні сили України нібито все одно «не досягнуть».

«Тоді ми почнемо чіплятися один одному в ковтки, шукати винних», – запевнив Арестович.

Третій варіант, за прогнозом політика, – це якщо «Захід раптом схаменеться, передасть нам величезну кількість зброї та іншої допомоги».

«Тоді ми перейдемо у наступ. Але, щиро кажучи, я не бачу позитивного сценарію для України у 2024 році», – каже Арестович, додаючи, що третій варіант розвитку подій швидше «з області фантастики».

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Так, Арестович 14 січня повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Читайте також: Журналістка піймала Арестовича посеред Відня (Відео)
Теги: Олексій Арестович Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярош закликав згадати всіх воїнів, які боронять Україну
Ярош перелічив досягнення України у війні
4 грудня, 09:35
Більшість фірм не змогли швидко наростити потужності з виробництва зброї
Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI
4 грудня, 07:29
Представники ізраїльської армії не сприйняли план серйозно, бо вважали його надто складним для ХАМАСу
Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу – The New York Times
1 грудня, 05:56

Політика

Арестович пропонує вирішити проблеми українців «збройним майданом»
Арестович пропонує вирішити проблеми українців «збройним майданом»
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Рада схвалила вдосконалену процедуру відбору суддів
Рада схвалила вдосконалену процедуру відбору суддів
Рада обрала голову Комітету з питань свободи слова
Рада обрала голову Комітету з питань свободи слова
«Слуги» хочуть перекроїти регламент Ради: що пропонується
«Слуги» хочуть перекроїти регламент Ради: що пропонується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
13K
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
12K
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
12K
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон
11K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
9617
Українські біженці у Швейцарії: як змінились умови перебування і виплати

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua