Армія Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази – ЗМІ

Частина ізраїльських військ перетнула кордон і розпочала бойові дії всередині Сектора Гази

Майор ізраїльського ЦАХАЛу повідомив, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня. Про це повідомляє New York Times.

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Заяву про це зробив військовий представник Нір Дінар, який також повідомив, що частина ізраїльських військ перетнула кордон і розпочала бойові дії всередині Сектора Гази. Проте він відмовився підтвердити, чи є ці дії початком повномасштабної наземної операції, яку Ізраїль, за останніми тижнями, розглядав як можливу.

За словами Нір Дінара, ізраїльські сили та танки здійснювали невеликі вилазки до Гази протягом двох останніх днів.

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«Наші війська та танки знаходяться всередині Сектора Гази – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора», - сказав майор Дінар.

Другий військовий чиновник контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам раніше в п'ятницю, що ізраїльські сухопутні війська «розширюють» свою активність у Секторі Гази, не надавши подробиць. Адмірал Хагарі також заявив, що військові літаки завдавали ударів по підземній «терористичній інфраструктурі».

Пізніше два американські неназвані джерела в Білому домі повідомили, що удари Ізраїлю по Сектору Гази виглядають як початок наземного наступу, але наголошують, що масштаб операції ще не зрозумілий.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

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Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.