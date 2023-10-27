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Ізраїль провів нову операцію на території Сектора Гази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль провів нову операцію на території Сектора Гази
Артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС
фото ілюстративне

ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС

Вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. 

Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

В ізраїльській армії повідомили, що артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС. Зокрема, ізраїльтяни вдарили по пунктах запуску протитанкових керованих ракет і командних центрах.

Через кілька годин ізраїльські війська залишили район. За офіційними даними ЦАХАЛ, постраждалих немає.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Нещодавно палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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