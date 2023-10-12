Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського джихаду»

Смерть настала внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби

На півночі Сектору Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання «Палестинський ісламський джихад» Муса Насір. Про це повідомляє Ynet.

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Повідомляється, що смерть настала внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби.

«Ісламський джихад» 7 жовтня оголосив про приєднання до бойовиків руху ХАМАС, які розпочали атаки на територію Ізраїлю. Через два дні в «Ісламському джихаді» повідомили, що утримують у заручниках у Секторі Газа не менше 130 осіб, серед яких ізраїльські мирні жителі та військовослужбовці.

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Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.