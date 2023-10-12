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Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського джихаду»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського джихаду»
фото: Ynet

Смерть настала внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби

На півночі Сектору Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання «Палестинський ісламський джихад» Муса Насір. Про це повідомляє Ynet.

Повідомляється, що смерть настала внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби.

«Ісламський джихад» 7 жовтня оголосив про приєднання до бойовиків руху ХАМАС, які розпочали атаки на територію Ізраїлю. Через два дні в «Ісламському джихаді» повідомили, що утримують у заручниках у Секторі Газа не менше 130 осіб, серед яких ізраїльські мирні жителі та військовослужбовці.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.

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Теги: Ізраїль армія Сектор Гази ХАМАС

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