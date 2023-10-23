Врешті-решт ХАМАСу не буде: міністр оборони Ізраїлю зробив заяву
Наступ Ізраїлю в Секторі Гази може тривати три місяці
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде. Про це пише The Times of Israel.
«Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде», – розповів міністр.
За його словами, військова авіація Ізраїлю продовжує завдавати по Сектору Газа масовані авіаудари, щоб підготувати ґрунт для входу сухопутних підрозділів.
«Перш ніж ворог зустрінеться з бронетанковими та піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС», – додав Галлант.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.
Раніше колишній міністр оборони Ізраїлю розповів, що країні знадобляться місяці для перемоги над радикальним палестинським рухом ХАМАС, особливо якщо у війні братиме участь озброєне крило партії шиїтів «Хезболла».
Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».
Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.
Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.
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