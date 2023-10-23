Врешті-решт ХАМАСу не буде: міністр оборони Ізраїлю зробив заяву

Майбутня наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази стане останньою, якщо вдасться знищити ХАМАС

Наступ Ізраїлю в Секторі Гази може тривати три місяці

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде. Про це пише The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде», – розповів міністр.

За його словами, військова авіація Ізраїлю продовжує завдавати по Сектору Газа масовані авіаудари, щоб підготувати ґрунт для входу сухопутних підрозділів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перш ніж ворог зустрінеться з бронетанковими та піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС», – додав Галлант.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Раніше колишній міністр оборони Ізраїлю розповів, що країні знадобляться місяці для перемоги над радикальним палестинським рухом ХАМАС, особливо якщо у війні братиме участь озброєне крило партії шиїтів «Хезболла».

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.