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Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
фото: Al Mayadeen

Атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». Про це повідомляє арабське видання Al Mayadeen.

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

Як пише «Голос Америки», президент США Джо Байден під час виступу перед журналістами перервав свій виступ, не уточнивши причини. Це сталося незабаром після того, як ХАМАС оголосив у понеділок про звільнення ще двох жінок-заручниць, літніх громадянок Ізраїлю.

Журналіст Reuters Стів Голланд наголосив, що виїзд Байдена був запланованим, а не екстреним. Байден вирушив обговорити ситуацію в Ізраїлі.

Як повідомлялося, нова фаза близькосхідного конфлікту, що розпочалася з нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, розгортається не лише в Газі та по периметру кордонів Ізраїлю, а й за сотні кілометрів від нього. 

Раніше повідомлялося, що два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атаки дронів.

Нагадаємо, 19 жовтня корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану. 

Теги: військові президент ХАМАС звільнення

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