Ізраїль посилює військову операцію в секторі Гази після обстрілу ХАМАС

Цей ракетний обстріл із Сектора Гази ЗМІ Ізраїлю називають найбільшим за багато місяців.

Увечері 6 квітня Бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені.

Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод. Повідомляється, що одна з ракет, що не була перехоплена, влучила в Ашкелон, внаслідок чого була поранена одна людина.

Після обстрілу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав міністра оборони Ісраелея Каца «відповісти жорстко» та схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти ХАМАС в Секторі Гази.

Таким чином глава Міноборони заявив, що дав вказівку ЦАХАЛ «продовжити та розширити» поточний наступ проти ХАМАС в анклаві. Також Кац зазначив, що наказав Армії оборони Ізраїлю «завдати дуже потужного удару ХАМАС у Газі у відповідь на обстріл».

Нагадаємо, Ізраїль може довгостроково окупувати Сектор Гази та відСелити місцевих жителів до спеціальної зони на узбережжі Середземного моря. Такий крок спрямований на остаточне знищення угруповання ХАМАС.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання.