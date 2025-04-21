Ізраїль заборонив в'їзд майже трьом десяткам французьких депутатів

Візи французьких політиків було скасовано за два дні до візиту

У країні діє закон, який дозволяє відхиляти в’їзд людям, що планують «діяти проти держави Ізраїль»

Ізраїль заборонив в'їзд делегації з 27 французьких парламентаріїв, анулювавши їхні візи. Депутати звернулися до президента Франції Емманюеля Макрона, звинувативши Ізраїль у розриві дипломатичних зв'язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Як заявили учасники делегації, візи було скасовано за два дні до візиту, хоча вони були затверджені місяць тому.

«Ми хочемо зрозуміти, що призвело до цього раптового рішення, яке виглядає як колективне покарання. Скасування наших дозволів на в'їзд до Ізраїлю за 48 годин до нашого вильоту є серйозним розривом дипломатичних зв'язків з Французькою державою, що вимагає однозначної позиції з боку найвищих органів влади нашої держави», – йдеться у зверненні парламентарів.

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що скасувало візи. Відомство послалося на закон, який дозволяє забороняти в’їзд людям, що збираються «діяти проти держави Ізраїль».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що його європейські колеги та він особисто відвідають Київ 9 травня.

Як повідомлялося, Ізраїль не виключає можливості атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, попри відсутність підтримки США у таких кроках. Напередодні президент Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що США наразі не готові підтримати такий крок.

До слова, після нещодавньої атаки російського дрона на об’єкт неподалік Чорнобильської АЕС Україна підписала угоду з ізраїльською біотехнологічною компанією Pluri. Це співробітництво має на меті створення системи екстреної допомоги у разі ядерної або радіаційної загрози.