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Ізраїль оточив місто Рафах на півдні Гази

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль оточив місто Рафах на півдні Гази
Місто Рафах межує з Єгиптом на півдні
фото з відкритих джерел

Сотні тисяч палестинців покинули Рафах

У суботу, 12 квітня, військові Ізраїлю завершили оточення міста Рафах на півдні Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Оточення міста – це частина план, який передбачає захоплення додаткових районів анклаву. З 18 березня, а саме тоді почалося відновлення операцій, військові попереджали палестинців про евакуацію з міста, змушуючи їх залишати обмежений морем простір.

2 квітня Ізраїль почав захоплювати територію під назвою «Вісь Мораг». Як відомо, це відсилка до колишнього ізраїльського поселення, яке розташовувалось між містами Рафах і Хан-Юніс на півдні Гази.

З того дня сотні тисяч палестинців покинули Рафах – місто, що межує з Єгиптом на півдні.

«За останні 24 години війська 36-ї дивізії завершили створення маршруту Мораг, що розділяє Рафах і Хан-Юніс», – заявили ізраїльські військові.

Нагадаємо, Ізраїль може довгостроково окупувати Сектор Гази та відселити місцевих жителів до спеціальної зони на узбережжі Середземного моря. Такий крок спрямований на остаточне знищення угруповання ХАМАС. 

Зазначається, план операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та має неофіційну підтримку ультраправих міністрів, які давно виступають за жорсткіші дії проти палестинських бойовиків.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання. 

Ця заява прозвучала після того, як ХАМАС погодився на перемир'я. Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль вимагає роззброєння угруповання, а його лідерам буде надана можливість залишити Газу.

Теги: Ізраїль військові

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