Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
фото з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових

Французи мають знати, що їхні діти «не будуть помирати» на війні в Україні, оскільки країна не є членом НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому.

«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що його французький колега Еммануель Макрон хоче обговорити це більш детально під час візиту в Україну і він розуміє слова лідера Франції.

«Те, що він сказав, що ми не можемо нічого «виключати», я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території», – запевняє Володимир Зеленський.

Однак Володимир Зеленський запевняє французів, що їхні діти не помруть в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.

«Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

У цьому плані він навів приклад танків «Леопард» і САУ «Цезар», які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Зеленський упевнений, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що кремлівський диктатор обдурив лідера Франції і Макрон йому більше не довіряє.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також: 

Теги: диктатор солдат Еммануель Макрон Україна навчання Володимир Зеленський путін армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Є тільки воля Путіна карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне»
Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам
18 лютого, 09:05
Едуард Фесько: Війна в Україні поставила багато країн, перед проблемою: їхні економіки не пристосовані до умов воєнного часу
Головний український дипломат в Об’єднаному королівстві: Британці стали найнадійнішими партнерами Інтерв’ю
13 лютого, 10:00
16 лютого – День військового журналіста України
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
16 лютого, 00:00
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
18 лютого, 19:23
Зеленський поспілкувався із журналістами американського телеканалу, на якому працював автор інтерв’ю з Путіним
Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу, на якому працював скандальний Карлсон
22 лютого, 10:27
Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами
«Втратить Україна – втрачатиме Польща»: мітинг-відповідь українських перевізників
20 лютого, 13:15
Українські військовослужбовці на дорозі Донецької області
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
24 лютого, 06:15
Знищена десантниками техніка
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
3 березня, 20:14
Учасники підрозділу – досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet Волонтерська ініціатива
6 березня, 13:07

Події в Україні

Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
Афера на 211 млн. НАБУ розкрило чергову схему у «Нафтогазі» часів Коболєва та Вітренка
Афера на 211 млн. НАБУ розкрило чергову схему у «Нафтогазі» часів Коболєва та Вітренка
Кабмін бере новий кредит у ЄС, МЗС викликає посланця Ватикану «на килим». Головне за 11 березня
Кабмін бере новий кредит у ЄС, МЗС викликає посланця Ватикану «на килим». Головне за 11 березня
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим
«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
25K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
7210
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
5799
Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові
4097
«Надури фермера». Нова схема на земельному ринку
4016
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня

Новини

Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Сьогодні, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua