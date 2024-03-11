Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну

Зеленський зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових

Французи мають знати, що їхні діти «не будуть помирати» на війні в Україні, оскільки країна не є членом НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому.

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«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що його французький колега Еммануель Макрон хоче обговорити це більш детально під час візиту в Україну і він розуміє слова лідера Франції.

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«Те, що він сказав, що ми не можемо нічого «виключати», я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території», – запевняє Володимир Зеленський.

Однак Володимир Зеленський запевняє французів, що їхні діти не помруть в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.

«Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

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У цьому плані він навів приклад танків «Леопард» і САУ «Цезар», які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Зеленський упевнений, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що кремлівський диктатор обдурив лідера Франції і Макрон йому більше не довіряє.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.