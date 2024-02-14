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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Як російська економіка «піднімається з колін»

glavcom.ua
Число громадян-банкрутів у росії перевищило 1 млн
фото: Depositphotos

За межею бідності знаходилися 13,5% жителів росії – 19,6 млн осіб

Дібрався нарешті до ординської економіки. Напевно, ви читали браві рапорти про те, що економіка агресора, незважаючи на санкції, зростає. Але той, хто має очі, нехай побачить.

Декілька фактів, що показують «зростання»:

•1•

Загальний обсяг експорту росії у 2023 році скоротився на 28,3% до $425,1 млрд.

Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи – на 68% до $84,9 мільярда.

•2•

Експорт газу з рф обвалився до рівня часів СРСР.

За підсумками 2023 року «Газпром» продав на експорт лише близько 69 млрд кубометрів газу – мінімум з 1985 року.

І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

•3•

S&P знизило суверенний рейтинг росії до спекулятивного рівня.

•4•

Видобуток газу системно падає.

У 2021 році в росії було видобуто 762,3 млрд. кубометрів газу, за підсумками 2023 року видобуток знизився до 636,7 млрд. кубометрів.

•5•

Чистий прибуток Газпрому за перші дев'ять місяців 2023 року обвалився на 44% у річному вираженні, з 779,8 мільярда рублів до 446,1 мільярда рублів (за поточним обмінним курсом – з $8,46 мільярда до $4,84 мільярда).

•6•

За підсумками 2023 року позитивне зовнішньоторговельне сальдо рф становило $140 млрд. Це на 58,5% менше, ніж роком раніше ($337,2 млрд).

У червні 2023 року платіжний баланс росії взагалі пішов у негативну зону, повідомив ЦБ.

Дефіцит рахунку поточних операцій становив $1,4 млрд.

•7•

Представники російської влади приватно схиляються до думки, що заморожені Заходом резерви центрального банку РФ (не менше $300 млрд доларів) втрачені.

•8•

Росія активно друкує гроші.

За 2023 рік карбованцева грошова маса (М2) зросла на 19,4%, тоді як у 2022 році темп її приросту був вищим і становив 24,4%.

•9•

Друк рублів призвела до інфляції у 2022 році до 12% та у 2023 році до 7,5%

•10•

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) росії, створеного під керівництвом путіна, станом на 1 січня 2024 року склав 11,97 трильйона рублів або $133,4 млрд в еквіваленті (у 2021 році було $188 млрд).

Євро на рахунках ФНБ вже скінчилося, а куди подіти індійські рупії ніхто не знає).

•11•

У росії зростає кількість корпоративних банкрутств.

•12•

Число громадян-банкрутів у росії перевищило 1 млн.

•13•

Дефіцит кадрів у росії за підсумками 2023 року становив 4,8 млн осіб.

•14•

За межею бідності знаходилися 13,5% жителів росії – 19,6 млн осіб.

•15•

Споживчі кредити у банках росії подорожчали в грудні до 26%.

•16•

Прискорюється відтік капіталу з росії.

У третьому кварталі поточного року чистий відтік капіталу з росії становив $18 мільярдів – порівняно з попереднім кварталом показник зріс у два рази.

Загалом за 9 місяців року вивезення капіталу з країни досягне майже $50 мільярдів.

Однак цифра в кілька разів менша від показника за весь минулий рік, коли відтік капіталу склав рекордні $243 мільярди, або 13,5% ВВП.

•17•

У річному вираженні обсяги випуску промисловості в країні скоротилися рекордно з початку війни в Україні – на 3,1%

•18•

Влада росії визнає головні проблеми галузі: серйозне технологічне відставання на 10-15 років від світового рівня.

Загалом, ви бачите, наскільки «добре» справи в економіці в агресора.

Запас міцності, звісно, вони ще великий, але динаміка падіння очевидна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка санкції

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