Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну

Генсек НАТО відмежувався від заяви Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні

Столтенберг зазначив, що Макрон зробив помилку, кажучи про «стратегічну неоднозначність» щодо можливого розгортання західних військ

Альянс не планує надсилати свої військовослужбовців в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Sky News.

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Зазначається, що таким чином Столтенберг відмежувався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ на українських територіях.

«НАТО не планує надсилати війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту», – запевняє Столтенберг.

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За словами генерального секретаря НАТО, навіть якщо країни-члени вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки всі вони пов’язані пактом про колективну оборону.

Столтенберг зазначив, що Макрон зробив помилку, кажучи про «стратегічну неоднозначність» щодо можливого розгортання західних військ.

«Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас», – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Зокрема президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому заявив, що французи мають знати, що їхні діти «не будуть помирати» на війні в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.