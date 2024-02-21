НАБУ вперше за період роботи пройде незалежний аудит

Україна зобов'язалася перед МВФ провести зовнішній аудит НАБУ незалежними експертами

Цього року відбудеться перший незалежний аудит Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, звітуючи про результати дільності в ІІ півріччі 2023 року.

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«Я наголошую, що в цьому році НАБУ чекає перший в його історії, в історії установи незалежний аудит, який буде проведено незалежними експертами. Цей процес уже розпочався. Кабінетом Міністрів направлені відповідні листи для надання кандидатів у цю комісію з перевірки діяльності бюро. Ми готові повністю сприяти цьому процесу і готові, і максимально прозоро будемо демонструвати його результати», – сказав Кривонос.

Як повідомлялося, Україна до кінця вересня 2024 року зобов'язалася перед МВФ провести перший зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) незалежними експертами, призначеними міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, НАБУ оголосило у розшук двох одеських депутатів від ОПЗЖ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні від 21.11.2019, а саме: Баранського Віктора Сергійовича, Саутьонкова Віталія Миколайовича, Пітченка Євгенія Вікторовича, Чернишова Дениса Валерійовича», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, зазначених ексдепутатів від ОПЗЖ підозрюють в організації схеми з заволодіння суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Стало відомо, фахівці НАБУ підтвердили існування корупційної схеми у акупівлях продуктів Міноборони.

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