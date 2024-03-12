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Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза

Діана Гасюк
glavcom.ua
Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза
фото з відкритих джерел

В Орлі відбулося падіння БПЛА

У ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Так, у Білгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровеньок, с. Петрівка, с. Солов'ївка.

Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі.

Згодом губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков зазначив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння.

Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза фото 1

Раніше росіяни заявляли про нібито атаку дронів на арсенал з боєприпасами у Волгоградській області. Він розташований на території однієї із військових частин окупантів.

Нагадаємо, що  у ніч на 9 березня російські засоби ППО нібито збили українські безпілотники. Міноборони РФ заявляє, що вночі були перехоплені та знищені шість дронів. Зокрема, чотири безпілотні літальні апарати нібито збито над територією Брянської області, а два БпЛА над територією Орловської області.

Теги: безпілотник росія росіяни Міноборони РФ пожежа

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