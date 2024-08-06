ЗМІ дізналися, як Росія поплатиться за війну проти України

Війна залишить Росію з величезними витратами, зламаними долями та спустошеною економікою, що змусить уряд ухвалювати складні рішення

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung опублікувала статтю, в якій аналізує довгострокові наслідки війни для Росії. Видання зазначає, що Кремль зіткнеться з величезними витратами на компенсації загиблим та пораненим окупантам, а також на їхню медичну та психологічну реабілітацію.

«Після майже двох з половиною років виснажливої війни і Україна, і Росія зазнали жахливих втрат і витратили сотні мільярдів доларів. Попри це, конфлікт навряд чи завершиться найближчим часом, оскільки обидві сторони все ще вважають, що мають більше переваг. Але ціна буде сплачена не лише на полі бою. Навіть якщо бойові дії закінчаться сьогодні, економічні та демографічні наслідки для росіян будуть відчуватися протягом кількох поколінь» ,– йдеться у статті.

Фінансовий тягар

За підрахунками газети, одноразові виплати сім'ям загиблих та поранених можуть сягнути 2,3 трильйона рублів, що становить близько 6% держбюджету на 2024 рік. Крім того, лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у ветеранів обійдеться в сотні мільярдів рублів щорічно.

Медична криза

Російська медична система не готова до такого напливу пацієнтів. У країні бракує спеціалізованих госпіталів та кваліфікованих фахівців. Це може призвести до того, що багато ветеранів не отримають необхідної допомоги, що загрожує соціальними проблемами, такими як безробіття та злочинність.

Психологічна травма

Автори статті порівнюють ситуацію з ветеранами радянської війни в Афганістані та чеченських війн, багато з яких страждали на алкоголізм, наркоманію та мали проблеми з законом. В Росії немає культури відкритого обговорення психологічних травм, що ускладнює реабілітацію ветеранів.

Політичні наслідки

Зростаючі витрати на соціальну підтримку ветеранів можуть призвести до скорочення інших бюджетних статей, що викличе невдоволення населення. Це може стати політичною вразливістю для Кремля.

Агресивна війна проти України залишить Росію з легіонами зламаних людей та порожньою державною скарбницею. Наслідки цього конфлікту будуть відчуватися протягом багатьох поколінь.



Нагадаємо, у Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.