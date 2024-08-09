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Розвідка знищила на окупованій Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка знищила на окупованій Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку (відео)
Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник Суворова»
фото: скріншот з відео

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Стугна», Paragon, «Сибірський батальйон» та «Терор»

9 серпня в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу спецпризначенці ГУР знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько 30 загарбників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
 
«Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави», – йдеться у повідомленні.

Під час місії біля «пам’ятник Суворова» воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що сьогодні вночі безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. 

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Білгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. 

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Теги: розвідка окупанти ЗСУ війна Україна окупація ГУР

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