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У Росії в Липецькій області горить військовий аеродром після атаки дрона, оголошено евакуацію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Росії в Липецькій області горить військовий аеродром після атаки дрона, оголошено евакуацію
У Липецькій області внаслідок атаки дрона виникла пожежа на військовому аеродромі
Фото з відкритих джерел

400 будинків будуть евакуювати

У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації та розпочала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому. За словами губернатора, у зону евакуації потрапляють понад 400 будинків.

Наразі розгорнуто пункти тимчасового перебування, до евакуйованих сіл прибули автобуси. На місці події працюють екстрені служби та місцева влада.

«До зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь. На цей час розгорнуто пункти тимчасового перебування у школі села Кузьмінські Отвержки та в будинку культури Нового Села. До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подобовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах. В населених пунктах, що евакуюються, виставляються пости для охорони будинків та майна мешканців. На під'їзних дорогах розміщені пости автоінспекції, рух транспорту обмежений», – додав глава регіону Ігор Артамонов.

Голова Липецького муніципального округу Ігор Артамонов повідомив, що частина мешканців вирішила залишитися у своїх будинках та сховатися у підвалах.

Для забезпечення безпеки у населених пунктах виставляються пости для охорони будинків та майна мешканців. На під'їзних дорогах розміщені пости автоінспекції, рух транспорту обмежений.

Нагадаємо, що російське місто Липецьк атакували безпілотники.

Теги: аеродром влада місцева влада пожежа

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