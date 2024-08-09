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Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому РФ у Липецькій області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому РФ у Липецькій області
Після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонують склади з боєприпасами
фото: з відкритих джерел

На аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ

Сили оборони України у ніч на 9 серпня успішно уразили військовий аеродром «Липецьк» у Липецькій області РФ та засоби ППО російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому «Липецьк».  В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Відомо, що на аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються, додали у Генштабі.

Окрім цього, як повідомляється, українські підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300.

«Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів», – повідомили у Генштабі. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у співпраці із силами оборони України у ніч на 9 серпня успішно уразили військовий аеродром «Липецьк-2» та засоби ППО російських окупантів.

Як зазначається, після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонують склади з боєприпасами.

«Цієї ночі СБУ у співпраці із ЗСУ та ССО завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому «Липецьк-2». За інформацією джерел, там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб. Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російське місто Липецьк атакували безпілотники. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок  атаки безпілотника.

 

Теги: аеродром робота вибух пожежа

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