Авіакомпанії б'ють на сполох: європейці все рідше бронюють літній відпочинок

Reuters: падіння кількості бронювань відпочинку у Європі може стати наслідком економічних занепокоєнь

Європейські авіакомпанії, зокрема Lufthansa і Air France-KLM, побоюються, що економічна невизначеність може сповільнити попит на подорожі цього літа і поставити під загрозу доходи галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Європейська туристична комісія відзначила в новому дослідженні, що європейці будують менше планів подорожей на це літо у Європі. Особливо це стосується покоління Z або зумерів (йдеться про молодь 1997-2012 років народження, – «Главком»).

Як зазначає видання, це перша ознака потенційного уповільнення попиту на поїздки після скасування Covid-обмежень.

Глобальна економічна нестабільність, викликана погрозами президента США Дональда Трампа щодо тарифів, призводить до посилення побоювань Європи щодо рецесії. Багато хто хвилюється, що в результаті цього можуть постраждати споживчі витрати та витрати на подорожі.

Дослідження показало, що на 10% менше мандрівників покоління Z планують поїздки в період з квітня по вересень 2025 року порівняно з минулим роком.

Дехто стверджує, що покоління Z більш чутливе до більш високих витрат, але комісія з туризму заявила, що мандрівники покоління Z, які бронюють поїздки, часто мають більш високий бюджет, ніж інші вікові групи.

«Протягом останніх кількох років покоління Z загалом було більш обережним у своїх намірах щодо подорожей, плануючи менше поїздок, ніж старше покоління», – сказав Едуардо Сантандер, виконавчий директор Європейської туристичної комісії, додавши, що більше європейців подорожували саме на певні події та свята.

Зміна туристичних уподобань

При цьому аналітики відзначили невелике зниження кількості поїздок з метою відпочинку. Так, загальна кількість запланованих поїздок на цей період скоротилася на 3% для всіх європейців, а кількість поїздок з метою відпочинку може скоротитися на 8% порівняно з 2024 роком.

Екстремальні погодні умови та підвищення температури також сприяють зміні попиту: інтерес до літніх подорожей на південь Середземномор'я знизився на 8% порівняно з минулим роком. Проте Італія та Іспанія залишаються одними з найпопулярніших напрямків у регіоні серед європейців.

Водночас близько 28% туристів з Європи більше прагнуть подорожувати в м'якші кліматичні зони, щоб уникнути різкого підвищення температур, водночас інтерес до подорожей у Північну, Центральну та Східну Європу зростає з року в рік, показало дослідження.

«Оскільки зміна клімату впливає на рішення і моделі подорожей, туристичним компаніям у більш теплих регіонах слід просувати заходи в приміщеннях у теплі години і зосередити свої маркетингові та комерційні плани на більш м'яких проміжних сезонах», – ідеться в дослідженні.

Нагадаємо, популярні СПА-курорти Європи опинилися під загрозою зникнення. Підвищення температури, повені та посухи незабаром можуть поставити під загрозу природні джерела, які живлять відомі СПА-курорти Європи.