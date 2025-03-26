Єгипет, Болгарія, Туреччина? Куди поїхати відпочивати за кордон влітку 2025 року

Менеджер з туризму розповіла, що Єгипет – ідеальний вибір для тих, хто шукає сонце, море та доступні ціни

Плануючи літню відпустку, багато українців розглядають популярні туристичні напрямки, серед яких традиційно лідирують Єгипет, Туреччина та Болгарія. Кожна з цих країн має свої переваги та особливості відпочинку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції».

Єгипет

Єгипет є вдалим вибором для тих, хто шукає тепле море та комфортні готелі фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Менеджер з туризму Лілія Тимчук в коментарі «Главкому» розповіла, що Єгипет – ідеальний вибір для тих, хто шукає сонце, море та доступні ціни. Середня вартість відпочинку в країні становить від $350 до $600 (без урахування перельоту, оскільки його вартість залежить від обраної авіакомпанії) за сім ночей для двох осіб у стандартному готелі з харчуванням «все включено».

Тимчук також відзначила новий популярний напрямок цього сезону – Аль-Аламейн, розташований на північному узбережжі Єгипту, неподалік Александрії. Цей елітний курорт на березі Середземного моря вже отримав неофіційну назву «новий Дубай». Він приваблює туристів чистими піщаними пляжами, приємним кліматом без виснажливої спеки, сучасними клубами та розкішними п'ятизірковими готелями з високим рівнем сервісу.

Туреччина

У Туреччині вдало поєднуються можливості для активного та спокійного відпочинку фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Як повідомила менеджер з туризму в коментарі «Главкому», у Туреччині вдало поєднуються можливості для активного та спокійного відпочинку. Країна приваблює туристів різноманітними курортами – від сімейних і спокійних до молодіжних із насиченим нічним життям. Окрім цього, широкий вибір готелів дозволяє знайти варіант на будь-який бюджет.

Середня вартість відпочинку в країні складає від $400 до $700 за сім ночей для двох осіб в хорошому готелі з харчуванням «все включено» (без урахування перельоту). Зокрема, з України до Туреччини організовують автобусні тури. Тур із Києва до курортних міст Туреччини на 10-11 ночей (з урахуванням дороги) за системою «все включено» в середньому коштує від $854 до $866 за двох дорослих. А подорож до Стамбула на п'ять ночей (три ночі в готелі та дві в дорозі) із включеними лише сніданками обійдеться в середньому у $569-576 на двох.

Болгарія

Болгарія – доступний варіант для пляжного відпочинку на Чорному морі фото з відкритих джерел

Лілія Тимчук відзначила, що Болгарія приваблює туристів м’яким кліматом, піщаними пляжами та доступними цінами. Дістатися до курортів можна автобусними турами з України, що робить подорож економною. Середня вартість відпочинку у Болгарії на 14 ночей для двох із системою «все включено» коштує в середньому $1188-1200 (з урахуванням дороги автобусом).

Нагадаємо, що минулого 2024 року влада Туреччини почала активно просувати нові туристичні місця, орієнтуючись на те, аби привабити більше туристів поза межами уже відомих мандрівникам Анталії та Аланії. Одним із нових пріоритетних регіонів став Мерсін – курортне місто, про яке туристи поза межами Туреччини поки знають мало. Проте місцеві часто називають його «райським куточком на узбережжі».