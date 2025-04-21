США депортували німецьких туристок через несподівану причину

Німкені не забронювали житло на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях

Німецькі мандрівниці приїхали на Гаваї, аби подорожувати, однак все пішло зовсім не за планом. Їх затримали прикордонники, а згодом депортували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

19-річна Шарлотта Поль і 18-річна Марія Лепере прибули до Гонолулу, щоб розпочати свою подорож: дослідити місцевість перед тим, як вирушити до Каліфорнії та Коста-Ріки.

Однак туристки не забронювали жодного житла на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях. Саме відсутність планування насторожила прикордонну службу, попри те, що пара отримала дозвіл на поїздку від ESTA (Електронна система авторизації подорожей – «Главком»).

Дівчат звинуватили в потенційних намірах нелегальної роботи і після багатогодинного допиту одягли наручники і відвезли в центр утримання під вартою для депортованих.

Туристки описали свій досвід як шокуючий і сюрреалістичний після повного обшуку: сканування тіла та видачі зеленої тюремної форми. Вони спали на пліснявих матрацах, в примітивних туалетах, а охоронці попереджали їх, щоб вони не їли прострочену їжу.

Наступного ранку мандрівниць відвезли назад до аеропорту Гонолулу і депортували.

Пізніше Міністерство закордонних справ Німеччини нагадало мандрівникам, що дозвіл ESTA не завжди дає право на в'їзд до Сполучених Штатів, і що прикордонники все ще можуть не дозволити в'їзд.

Нагадаємо, загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid.

Хоча тарифи президента Дональда Трампа викликали страх у міжнародних мандрівників та їхніх гаманцях, жахливі історії про те, як мандрівників затримували, змусили багатьох двічі подумати, перш ніж летіти до США.

Як відомо, до Венеції повертається туристичний податок. Цього року плата за в'їзд до міста залежить від того, коли турист купив квиток.

До слова, представники турецького турбізнесу вчергове заговорили про необхідність зниження цін у готелях та скасування all inclusive.