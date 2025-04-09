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Від рушника до телевізора. Готельєри Болгарії налякані масштабом крадіжок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Від рушника до телевізора. Готельєри Болгарії налякані масштабом крадіжок
У готелях Болгарії почали більше красти
фото із відкритих джерел

Болгарія створить спеціальну туристичну поліцію, яка боротиметься зі злочинами, адже крадіжок на курортах побільшало 

Крадіжки на курортах Болгарії спричиняють величезні збитки для готелів. Днями міністр туризму Болгарії Мирослав Боршош оголосив початок створення структури туристичної поліції в Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Epicenter.

Виступаючи в місті Бургасі, він зустрівся з місцевими чиновниками та мерами, щоб обговорити підготовку до літнього сезону 2025 року на південному узбережжі Чорного моря.

Боршош наголосив, що обговорення з муніципалітетами та туристичною індустрією показали, що настав час створити спеціальну туристичну поліцію.

Він пояснив, що різні функції контролю, які в даний час розподілені по кількох агентствах, часто погано координуються, що призводить до запізнілих або недостатніх реакцій. Для вирішення цієї проблеми нова туристична поліція об'єднає кілька установ, включаючи Національну податкову агенцію, економічну поліцію та Трудову інспекцію, щоб забезпечити більш ефективну місцеву та загальнонаціональну діяльність під керівництвом Міністерства туризму.

Болгарські готельєри були налякані крадіжками, зафіксованими в літній сезон минулого року. Туристи крадуть усе: від рушників та постільної білизни до телевізорів та творів мистецтва. Власники готелів по всій країні поділилися своїм досвідом, наголосивши, що у багатьох із цих інцидентів причетні іноземні гості.

Зокрема, звичайною мішенню стають дрібні предмети, такі як ковдри, подушки та халати, а деякі гості примудряються навіть забирати більші предмети, такі як телевізори, особливо з номерів на першому або другому поверсі.

На курорті Банско крадіжки відбуваються через вікна та тераси, тоді як інші злочинці використовують ліфти, що забезпечують прямий доступ до гаражів, щоб винести великогабаритні предмети, у тому числі матраци.

В останні роки тенденція до крадіжок поширилася на їжу та напої з готельних номерів та ресторанів. Готелі повідомляли про випадки, коли гості, особливо з-за кордону, крали тарілки та столові прибори.

Один із примітних випадків стався з двома родинами, які забрали цілі набори столових приладів із ресторану, який працює за системою «все включено». У той час як місцеві туристи, як правило, беруть із собою лише дрібні предмети, такі як рулони туалетного паперу, туристи із західних країн часто крадуть банні та пляжні рушники, а туристи зі Східної Європи – часто забирають фірмові склянки та фрукти.

До слова, ціни на проживання на Північному узбережжі Чорного моря цього літа зростуть, причому зростання очікується у різних категоріях готелів.За словами віцепрезидента Союзу готельєрів Золотих Пісків Станіслава Стоянова, зростання цін, швидше за все, становитиме в середньому 10-15%, хоча деякі готелі вищого класу можуть підвищити ціни на 20%.

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Теги: туризм Болгарія поліція готель

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