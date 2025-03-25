Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку

Японія стала новою привабливою точкою для відпочинку росіян

Через обмеження на подорожі до Європи все більше російських туристів шукають альтернативні напрямки для відпочинку. При цьому, втомившись від традиційно улюблених Туреччини та Єгипту, громадян країни-агресорки потягнуло у Японію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Цвітіння сакури, безкоштовні візи та зміцнення рубля призводять до того, що росіяни стікаються до Японії», – пишуть журналісти.

Оскільки більшість країн Європи заборонили прямі авіарейси з Росією, а Японія пропонує безкоштовні візи, росіяни шукають нові напрямки для відпочинку. Хоча прямого авіасполучення між Росією та Японією наразі немає, в японському посольстві в Москві підтвердили зростання кількості російських туристів. Це відбувається на тлі розширення можливостей для перельотів із пересадками.

За словами віцепрезидента Російського союзу туристичної індустрії Дмитра Горіна, цього року кількість російських мандрівників до Японії може зрости вдвічі – приблизно до 100 тис. осіб. Він пояснив ажіотаж у посольстві привабливістю Японії у весняний період, коли там квітнуть сакури. «Головне, що немає складних візових формальностей, а також доступні авіарейси», – зазначив Горін.

У листопаді минулого року Японія перестала вимагати від російських відвідувачів заздалегідь подавати документи, які підтверджують оплату проживання в готелях. Квитки туди й назад, часто з пересадками в Китаї, коштують приблизно від 40 тис. рублів ($477,64).

Одна з туристок, Єлизавета, яка стояла в черзі біля посольства, розповіла Reuters, що спрощена процедура отримання візи підштовхнула її до покупки квитків. «Ми давно хотіли поїхати. Зараз до Європи дістатися складніше, а візу до Японії можна отримати всього за чотири-п’ять днів. Тому вирішили поїхати туди», – пояснила вона.

При цьому іноземні медіа підкреслюють, що на тлі добрих стосунків між РФ та США росіяни почали почуватися більш впевнено і вже знову не бояться подорожувати.

«Економіка Росії ненадовго скоротилася під тягарем санкцій, але з тих пір відновилася. Спостерігається різке зростання споживчого попиту, зокрема на авіаперельоти. Це відбувається на фоні надій на покращення зв’язків між Вашингтоном і Москвою, що може призвести до певного вирішення війни в Україні. Це також мотивує росіян вирушити до Японії та інших країн», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію.