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Популярні СПА-курорти Європи опинилися під загрозою зникнення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Популярні СПА-курорти Європи опинилися під загрозою зникнення
Спа у Європі опинились під загрозою закриття
фото із відкритих джерел

Великі курортні міста Європи намагаються захистити себе від загрози зміни клімату

Підвищення температури, повені та посухи незабаром можуть поставити під загрозу природні джерела, які живлять відомі СПА-курорти Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

«Підвищення температури, повені та посуха можуть вплинути на точки виходу джерел і швидкість потоку води, але поки що немає достатніх даних, щоб допомогти нам зрозуміти, як саме», – каже координаторка зі зв'язків із громадськістю The Great Spa Towns of Europe Наомі О'Тул.

Історичні курортні міста Європи протягом століть приваблювали відвідувачів, які шукали оздоровлення. Одинадцять із цих оздоровчих центрів навіть внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, включаючи Бат у Великій Британії, Баден-Баден у Німеччині та Віші у Франції.

Утім, вплив зміни клімату відчувається, оскільки курортні міста дедалі частіше страждають від повеней, включно з австрійським Баден-бай-Вином у 2024 році та Спа в Бельгії у 2021 році.

Також тимчасово закрити свої басейни Cleveland Pools через збитки, завдані багаторазовими повенями, було змушене місто Бат у Великій Британії – їх було побудовано так, щоб вони витримували прогнозовану повінь раз на 100 років, але зрештою їх затоплювало щороку протягом останніх трьох років.

З огляду на потепління планети великі курортні міста Європи приєднуються до програми «Збереження спадщини» (National Geographic Society Preserving Legacies), щоб захистити свою спадщину від небезпек, пов’язаних із кліматом.

Проєкт «Збереження спадщини» спрямований на «візуалізацію того, як зміна клімату може вплинути на об'єкти природної та культурної спадщини в усьому світі». Вони отримають доступ до нових інструментів, технічного навчання та мережі партнерів, щоб стати більш стійкими до зміни клімату – і масштабувати ці стратегії по всій Європі.

Нагадаємо, новий курорт Laheq, названий «Вічним садом» через пишну рослинність, розкинеться на архіпелазі з 90 островів у західній частині Саудівської Аравії. 

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Теги: ЮНЕСКО Європа місто відпочинок туризм

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