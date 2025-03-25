Політичні акції протесту обвалили туризм у Стамбулі

Попит на тури до Стамбула знижується на тлі акцій протесту

Політичні мітинги в Стамбулі тривають уже шостий день і ситуація у місті залишається напруженою. Як пише турецька преса, це уже встигло відобразитись на туризмі – частина мандрівників або відтерміновують, або і взагалі скасовують поїздки. Про це повідомляє «Главком».

Прихильники заарештованого мера збираються здебільшого у центрі міста, у районі площі Таксім. За словами очевидців, у цьому районі натовпи протестувальників можуть завадити спокійному відпочинку.

Тривожні репортажі про мітинги у Стамбулі призвели до зниження інтересу туристів до поїздок до цього міста. Як кажуть представники туристичної галузі, за останні три дні бронювання турів у Стамбул просіли подекуди на 37%.

«Поточні протести переважно відбуваються в демократичній атмосфері. Відсутність насильства та актів вандалізму свідчить про те, що вони мають мирний характер і не становлять серйозної загрози для туристів. Однак у районах, де зосереджені протестувальники – наприклад, Сарачхані та Фатіх – є обмеження на пересування, що може створювати незручності для гостей міста», – пояснив координатор PEGAS Touristik країнами СНД і голова комітету з в'їзного туризму Асоціації туристичних агентств (TŰRSAB) Орхан Санджар.

Обмеження в'їзду до провінції Стамбул поширюється на громадян Туреччини, для туристів нічого не змінилося. Аеропорти та громадський транспорт працюють як завжди. Ключові визначні пам'ятки та музеї працюють за графіком. Відкрито і головний ринок та відому пам'ятку міста – «Гранд базар». Проблем із продовольством чи їжею у місті немає.

При цьому ситуація навряд чи покращиться, поки не підуть на спад політичні протести у турецькому мегаполісі. Утім у Туреччині переконані, що більшість туристів все ж не відмовляться від запланованих поїздок, а просто перенесуть їх на пізніші дати.

Минулими вихідними туристам порекомендували утриматися від відвідування ряду визначних пам'яток, крім того, в деяких готелях гостям радять не виходити вечорами на вулицю. Якщо ситуація з протестами не покращиться, варто очікувати подальшого уповільнення продажів турів до Стамбула, вважають експерти.

Нагадаємо, масові демонстрації у Стамбулі почалися минулої середи, 19 березня, як реакція на арешт мера міста. Влада повідомляє про затримання з 19 по 23 березня 1133 учасників протестів.