Келих пива – 17,5 євро: туристів шокували ціни в аеропорту Стамбула

Ціни на їжу та напої в аеропорту Стамбула стали предметом обговорення у пресі

Надзвичайно дорогі ціни на їжу та напої у аеропорту Стамбула стали шоком для туристів

Аеропорт Стамбула, великий транзитний вузол між Європою та Азією, піддався критиці через надзвичайно високі ціни на їжу та напої. Про це написала відразу низка світових ЗМІ, зокрема і New York Post.

Автор італійського сайту новин L'Economia Леонард Бербері пройшовся фудкортом аеропорту і подивився на ціни. Мандрівник був шокований високими розцінками, які значно перевищують звичайні ціни у містах. За даними італійського видання Corriere della Sera, популярний бургер з Macdonalds «Біг Мак» без картоплі фрі та соку коштує 21,50 євро, а потрійний бургер без гарніру – 26,50 євро. Пиво може коштувати до 17,50 євро, що становить націнку приблизно 1000%. Банани коштують 6 євро за штуку.

Причому не всі продукти якісні. Леонард Бербері побачив «лазанью вагою всього 90 грамів», що лежить у холодильнику і продається за колосальну суму 24,50 євро. «Це було більше схоже на шматок цегли з домішками чогось схожого на тертий сир та листком базиліка», – заявив він.

Ще один приклад, що шокує, – ціна круасану з лососем сягає 17,50 євро, а проста булочка коштує 6,50 євро. У цьому ж закладі громадського харчування класичний салат коштуватиме 13 євро, а вартість салату з італійським тунцем або куркою може досягати 17,5 євро. Ціни приблизно втричі вищі за звичайні ціни в іншій частині міста.

Туристи теж нарікають

Непомірні ціни не залишилися непоміченими в соціальних мережах, де численні користувачі розкритикували цінову політику аеропорту.

«Я думав, це фотошоп! Хто платитиме за таке?» – сказав один із користувачів Twitter, тоді як інші мандрівники описали ціни як «грабіж на великій дорозі».

Для порівняння, на площі Таксім у центрі Стамбула півлітрове пиво Efes коштує лише 1,5 євро, що робить різницю в цінах в аеропорту ще більш незрозумілою.

Офіційні пояснення

Представники компанії iGA, що управляє аеропортом Стамбула, спробували виправдати ціни офіційною заявою. «Ціна відображає не тільки продукт, а й загальний досвід та додану вартість», – пояснив представник компанії.

Він також додав, що цінова політика схожа на ту, яка діє в інших великих міжнародних аеропортах, зокрема Амстердамі, Дубаю і Франкфурті.

Щодня через аеропорт Стамбула проходить близько 220 тис. осіб.

Дешевші пропозиції для тих, хто хоче заощадити

Незважаючи на критику, компанія iGA стверджує, що є доступніші варіанти. «Ми також пропонуємо сендвічі з торговельного автомата по 3 євро», – повідомив представник компанії, додавши, що аеропорт пропонує широкий вибір страв на будь-який смак.

Порівняно з високими цінами на повноцінні обіди, ці альтернативи залишаються набагато дешевшими, але не всі мандрівники готові їх прийняти.

До слова, цими вихідними три літаки одночасно приземлилися в аеропорту Стамбула. І ця подія сталась у Європі вперше.