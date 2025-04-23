Пляжі популярної туристичної країни закрилися через розлив нафти

Місцева влада повідомила про закриття пляжів в ОАЕ через розлив нафти

Декілька пляжів в Об'єднаних Арабських Еміратах закрили у зв'язку з розливом нафти. За даними журналістів йдеться про місця відпочинку в еміратах Фуджейра та Шарджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Evrim Ağacı.

«Декілька пляжів на березі Оманської затоки в ОАЕ (на території еміратів Фуджейра та Шарджа) залишаються закритими через розлив нафти. Напередодні стало відомо, що заборони купання торкнулися і пляжу Кальба в еміраті Шарджа», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцева влада вже приступила до очищення території, а поки альтернативою для гостей низки прибережних готелів є безкоштовні трансфери на інші пляжі.

До слова, на узбережжі Червоного моря в Єгипті розгорається битва за пляж Рас Ханкораб, де розташована одна з останніх незайманих морських екосистем країни. Пляж планують забудувати, а це може призвести до екологічних втрат.

Раніше повідомлялося, що у ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту. Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства.