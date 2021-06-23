До кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта»

Попередні дані показують, що «Дельта» штам може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних в цей час вакцин

«Дельта» штам коронавірусу є більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі. Про це заявив директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон, передає пресслужба ECDC.

«Виходячи з наявних наукових даних, штам «Дельта» більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти, і, за нашими оцінками, до кінця серпня він становитиме 90% всіх вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють в Європейському Союзі», – заявив він.

Аммон також зазначив, що попередні дані показують, що «Дельта» штам може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних в цей час вакцин.

«Цілком імовірно, що штам «Дельта» буде широко циркулювати протягом літа, особливо серед молодих людей, не охоплених вакцинацією. Це може призвести до ризику зараження більш вразливих людей, які можуть захворіти на важку хворобу і померти, якщо вони не будуть повністю щеплені», – підкреслив директор Європейського центру.

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

«У них запідозрили цей штам, оскільки трохи відрізняються симптоми від інших штамів. Нудота, нежить, першіння в горлі і температура з'являється не з першого дня, але вона дуже висока. Зараз ці люди знаходяться в одній з київських лікарень. Найгірше, що при цьому штамі молоді люди, підлітки хворіють частіше, ніж при інших варіантах вірусу», – повідомив він.

Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму «Дельта» дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом «Дельта» все найчастіше спостерігається головний біль, що супроводжується болем в горлі, нежиттю і лихоманкою. Водночас відсутність нюху не входить навіть в десятку симптомів.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».