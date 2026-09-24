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Кремль відреагував на інформацію про тристоронню зустріч України, США та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль відреагував на інформацію про тристоронню зустріч України, США та РФ
РФ заявила, що жодних тристоронніх зустрічей у Нью-Йорку не заплановано
фото: tsn

У ЗМІ поширилася інформація про можливе проведення у Нью-Йорку переговорів за участю представників України, США та Росії

Кремль прокоментував повідомлення про нібито заплановані переговори Росії, України та США в Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Жодних тристоронніх зустрічей у Нью-Йорку не заплановано і вони не відбудуться», – йдеться у повідомленні представника Кирила Дмитрієва.

Зауважимо, що також радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення у Нью-Йорку тристоронньої зустрічі делегацій України, США та Росії. «Українська делегація на шляху до України», – сказав він.

Раніше «Дзеркало тижня» поширило інформацію про можливе проведення цього дня у Нью-Йорку переговорів за участю представників України, США та Росії.

Радник президента підкреслив, що у ЗМІ, які розповсюдили цю інформацію немає джерел у делегації. Таким чином, за словами радника президента, українська делегація не братиме участі у «заявленій» тристоронній зустрічі в Нью-Йорку.

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Теги: росія США Україна переговори

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