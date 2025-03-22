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NASA б'є на сполох через рівень світового океану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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NASA б'є на сполох через рівень світового океану
Швидкість підвищення рівня моря подвоїлася за останні 30 років
фото із відкритих джерел

NASA: у 2024 році рівень моря підвищився рекордно швидко на тлі глобального потепління

Американське космічне агентство NASA заявило, що глобальний рівень моря в 2024 році піднявся більше, ніж очікувалося, через теплове розширення морської води і танення крижаних покривів і льодовиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Sabah.

Супутникові спостереження показали, що за цей період глобальний рівень океану зріс на 0,58 см, що значно перевищило прогнозовані 0,43 см. Вчені наголосили, що такі темпи зростання виявилися несподіваними навіть для експертів. 

Джош Вілліс, дослідник з Лабораторії реактивного руху NASA, зазначив: щорічні коливання рівня моря є нормальним явищем, проте загальна тенденція до прискорення підйому стає дедалі очевиднішою. 

Науковці пояснюють, що більша частина різниці між прогнозованим і фактичним підвищенням рівня моря пов'язана з тепловим розширенням води через нагрівання. За даними NASA, до зростання рівня моря у 2024 році призвели аномальне потепління океану та танення льодовиків.

Вчені підрахували, що в останні роки основною причиною зростання рівня океану були танення крижаних щитів і льодовиків – на них припадає дві третини обсягу нової води. При цьому появу ще третини додаткової води провокувало теплове розширення. Однак у 2024 році ці чинники змінили силу свого впливу: дві третини зростання пов'язують із розширеннями води в океані, а ще одну третину – із таненням льоду.

Надія Виноградова Шиффер, керівник програм фізичної океанографії NASA, повідомила, що 2024 став рекордним за температурою океанів за останні три десятиліття. Вона також вказала на вплив феномену Ель-Ніньо, який сприяє вертикальному переміщенню тепла у водних шарах, посилюючи ефект теплового розширення.

Аналіз даних з 1993 року показав, що швидкість підйому рівня моря збільшилася більш ніж удвічі цей період. За тридцять років спостережень загальне зростання склало не менше 10 сантиметрів.

Вчені пов'язують це з антропогенною зміною клімату, що провокує як нагрівання води, так і інтенсивне танення льодовиків. Додатковим чинником стало поступове проникнення тепла в глибинні шари океану, що посилює довгострокові наслідки прибережних регіонів.

Нагадаємо, резидент Дія.City DroneUA починає поставку роботів для американського NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору).

Раніше стало відомо, що сонячний зонд NASA Parker Solar Probe успішно наблизився до Сонця найближче за будь-який створений людиною об’єкт. 

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Теги: потоп вчені NASA наука клімат

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