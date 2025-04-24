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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий

У найближчу годину у Києві та області очікується гроза. Відповідний прогноз дали синоптики «Укргідрометцентру», інформує «Главком». 

Повідомляється, що негода триватиме до кінця доби 24 квітня.

24 квітня до кінця доби у Києві та області ймовірні грози
24 квітня до кінця доби у Києві та області ймовірні грози
інфографіка Укргідометцентр

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами містянам радять дотримуватися правил безпеки під час грози:

  • не виходити без потреби на вулицю;
  • не гуляти під великими деревами та на відкритій місцевості;
  • закрити вікна на хвіртки;
  • не торкатися металевих предметів
  • не плавати у водоймах або перебувати біля них.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, в Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Синоптикиня Наталка Діденко наголошує, що вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

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Теги: гроза Київ негода

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