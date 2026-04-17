У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні

Віспа мавп – це рідкісне вірусне зоонозне захворювання, що передається від тварин до людей, а також між людьми
Вірус мавпячої віспи виявлений у Підмосков’ї

Новий випадок вірусу мавпячої віспи, виявлений у Підмосков’ї, свідчить про те, що в країні розпочалося локальне поширення вірусу. Про це повідомив академік Російської академії наук, епідеміолог Геннадій Онищенко, передає «Главком».

«Те, що цей випадок вже третій цього року в Росії, – це погано. Це свідчить про те, що у нас уже відбувається місцеве поширення», – сказав Онищенко.

Академік підкреслив, що вірус, як і раніше, передається досить важко, лише при тісному контакті, але він має властивість адаптуватися до людини. 13 квітня Росспоживнагляд повідомив, що в Підмосков'ї в однієї людини діагностували віспу мавп, пацієнт був госпіталізований.

Що відомо про вірус

Віспа мавп – це зоонозне захворювання, яке передається від тварин до людини. Збудник відноситься до роду ортопоксвірусів, споріднений з чорною віспою, але протікає з більш легкими проявами і меншою летальністю. Ареалом поширення вважається Західна та Центральна Африка, але також бувають епізоди в інших частинах світу. Перший у світі випадок зараження людини мавпячою віспою датований 1970 роком. 

Значна кількість заражень відбувається не після укусів чи подряпин домашніх гризунів, а через дотик до їхньої підстилки або за допомогою прямого контакту зі звірком. Також фахівці не виключають аліментарний шлях зараження, коли вірус проникає в організм людини через недостатню термічну обробку вживаних тварин-носіїв у їжу.

Основними шляхами зараження віспою мавп є:

  • Контактний – прямий контакт із переносником;
  • Повітряно-краплинний – непрямий контакт через крапельки, які затримуються в повітрі після чхання або кашлю.

Можливі вкрай поодинокі випадки зараження людини від іншої людини. Але так захворіти досить складно – необхідно піддаватися дуже тісному та тривалому впливу з боку переносника. Інкубаційний період віспи мавп є досить тривалим і становить від п`яти до 21 доби, але у більшості людей симптоми виявляються через 6-13 днів після зараження.

Симптоми та ознаки

Залежно від стадії розвитку захворювання, ознаки та симптоматичні прояви можуть суттєво відрізнятися. Перші симптоми віспи мавп схожі на звичайний грип, супроводжуються: підвищенням температури тіла, збільшенням лімфовузлів, ознобом, головними та м’язовими болями. Іноді може спостерігатися нудота та блювання.

Характерна для віспи мавп висипання виступає на тілі хворого лише через три-чотири дні після прояву перших симптомів. 

Нагадаємо, у 2024 році Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox. Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

