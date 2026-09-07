Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів

Тюменський НПЗ після ударів 25 липня 2026 року

Ханти-Мансійський автономний округ є одним із ключових нафтовидобувних регіонів Росії

У Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії влада вирішила прирівняти можливі удари безпілотників до «екстремальних життєвих ситуацій». Проєкт поправок до регіонального законодавства зареєстрували у Департаменті соціального розвитку регіону. Про це пише «Главком» з посиланням на російське видання «Верстка».

Зокрема, чиновники пропонують додати до переліку «раптове обвалення споруд, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних систем».

До таких ситуацій у регіоні вже відносять пожежі, стихійні лиха, техногенні вибухи та втрату засобів до існування. Йдеться про випадки, коли люди гостро потребують невідкладної допомоги й не можуть самостійно впоратися з наслідками надзвичайної ситуації.

У разі ухвалення поправок жителі ХМАО, які постраждають від ударів безпілотників, зможуть отримувати допомогу від влади. Зокрема, йдеться про гаряче харчування, продуктові набори раз на місяць, одяг, взуття та іншу підтримку.

Водночас міста та підприємства ХМАО досі не зазнавали прямих атак безпілотників. У травні в окрузі запроваджували режим ракетної небезпеки, а з кінця червня місцева влада неодноразово оголошувала про загрозу атаки дронів.

Ханти-Мансійський автономний округ є одним із ключових нафтовидобувних регіонів Росії. На нього припадає близько 40% видобутку російської нафти.

Найближчим великим підприємством регіону, яке зазнало атаки, був Тюменський нафтопереробний завод. Безпілотники вдарили по ньому 25 липня. Він розташований приблизно за 200 км від кордону ХМАО.