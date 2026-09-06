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Путін висунув США ще жорсткіший ультиматум щодо України – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін висунув США ще жорсткіший ультиматум щодо України – Bloomberg
Кушнер та Віткофф у Кремлі
фото: ТАСС

Кремль не демонструє готовності пом’якшувати позицію щодо завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на припинення війни проти України лише на умовах Москви. При цьому вимоги Кремля останнім часом стали жорсткішими, оскільки російське керівництво вважає, що має військову перевагу на фронті. Як інформує «Главком», про це повідомили джерела Bloomberg, близькі до Кремля, на тлі переговорів Путіна з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

Зустріч тривала понад три години. На її початку Путін визнав, що пошук способу припинення війни є «непростою задачею».

За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, переговори були «змістовними, конструктивними, вкрай відвертими і довірливими». Путін нібито підтвердив готовність продовжувати роботу зі США над політичними та дипломатичними шляхами врегулювання.

Водночас після зустрічі Москва не дала зрозуміти, що готова відмовитися від своїх ключових воєнних цілей або пом'якшити позицію щодо України.

Навпаки, як стверджують джерела, близькі до Кремля, російська сторона посилює свої вимоги, оскільки переконана у власній перевазі на полі бою.

Ушаков також заявив, що під час переговорів російська сторона вказувала на нібито «відчутні успіхи» своєї армії та висловлювала впевненість у тому, що Москва зможе досягти поставлених цілей.

Попередні візити Віткоффа і Кушнера до Москви не призвели до прориву в переговорах. Цього разу представники президента США Дональда Трампа, за його словами, привезли Путіну нову пропозицію щодо припинення війни, однак її подробиці не розголошуються.

На тлі нового дипломатичного раунду Росія та Україна також заявили про тимчасову готовність утриматися від ударів по Москві та Києву. Водночас ця пауза не означає домовленості про ширше припинення вогню.

Зазначимо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер до цього неодноразово відвідували Росію та проводили переговори з російською стороною, тоді як до України вони прибули вперше. Очікувалося, що американські представники здійснять свій перший візит до Києва ще на День Незалежності України, 24 серпня, однак цього не сталося на тлі активізації російських ударів.

Перед зустріччю 6 вересня президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до конструктивної розмови та зацікавлена у наближенні завершення війни. За його словами, українська сторона підготувала власні пропозиції, а ключовими питаннями залишаються досягнення миру, гарантії безпеки та «достойний характер повоєнного миру».

Глава держави також розповів, що Україна готувалася прийняти Віткоффа та Кушнера в аеропорту. Однак через російські удари американські представники не змогли прибути літаком і дісталися Києва потягом.

Перед візитом американських представників Україна запропонувала Росії тимчасово припинити повітряні удари, щоб створити умови для переговорів. Згодом Київ запропонував розширити цю домовленість і на бойові дії безпосередньо на фронті. Відповіді від російської сторони Україна не отримала.

Пізніше Кремль заявив, що Володимир Путін наказав російським військам на три доби утриматися від ударів по Києву. Водночас Москва не погодилася на ширше припинення вогню, якого пропонувала українська сторона. При цьому російські війська продовжили атакувати Київську область та інші регіони України.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори Москва диктатор президент Україна путін росія

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