Азербайджан сколихнув потужний землетрус

Жителі столиці Азербайджану, які залишили свої будинки, перебувають на вулицях, побоюючись повторних поштовхів

Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку. Як повідомив центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану, магнітуда землетрусу на глибині 20 км становила 5,7.

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Землетрус відчувався в містах Губа, Хачмаз, Сіязань, Сумгаїт і Баку, а також на Апшеронському півострові і прилеглих районах до 5-4 балів.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,4.

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Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 80 кілометрів на північний схід від міста Хачмаз.

Підземні поштовхи відчувалися в кількох регіонах Азербайджану, включаючи столицю Баку. Зазначається, що жителі столиці, які залишили свої будинки, перебувають на вулицях, побоюючись повторних поштовхів.

Наразі інформації про руйнування чи жертви немає.

Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері, 30 червня. Внаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула.

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Раніше у Франції стався землетрус магнітудою 5,2-5,8 бала за шкалою Ріхтера. Стихійне лихо понівечило сотні будівель – вони визнані непридатними для проживання.