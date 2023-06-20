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У Росії прогримів вибух на пороховому заводі. Є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії прогримів вибух на пороховому заводі. Є загиблі
На місці інциденту медики оглядають 12 постраждалих
фото: росЗМІ

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинуло п’ятеро людей

Сьогодні, 20 червня, на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа. Про це пишуть російські телеграм-канали.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинуло п’ятеро людей, ще 12 отримали поранення.

«На Тамбовському пороховому заводі стався вибух. За попередніми даними, загинули 4 людини. Вибух стався в цеху No3 близько 14:00. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її швидко загасили. Внаслідок вибуху загинули чотири людини, ще дві отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Згодом дані про жертви були скориговані: російські ЗМІ повідомили про п’ятьох загиблих і 12 поранених.

«Вибух на Тамбовському пороховому заводі, загинули 5 осіб. У цеху стався вибух, а потім почалася пожежа. Пожежу на площі 1 квадратний метр загасили. На місці медики оглядають 12 постраждалих, один з працівників перебуває у вкрай важкому стані», – йдеться в оновленому повідомленні.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що причиною вибуху на заводі став людський фактор, про теракт не йдеться. Раніше завод, заснований ще за імператора Миколи II, був змушений різко збільшити випуск для постачання окупантам зброї на фронт і найняв сотні нових співробітників.

Тамбовський пороховий завод знаходиться в Котовську та випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів, а також іграшки-неваляшки.

Нагадаємо, 19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності. 

Теги: пожежа вибух росія завод поранення

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