Францію сколихнув потужний землетрус: є поранені та руйнування
У найбільш постраждалому від стихійного лиха регіоні дві людини отримали поранення
Учора, 17 червня, у Франції стався землетрус магнітудою 5,2-5,8 бала за шкалою Ріхтера. Стихійне лихо понівечило сотні будівель – вони визнані непридатними для проживання. Про це повідомляє BBC.
Як зазначається, найбільше постраждав регіон Приморська Шаранта на заході країни. Там відомо про двох поранених людей у місті Де-Севр. Через землетрус евакуйовано приблизно 170 осіб, пошкоджені будинки, школи та церкви.
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн назвала цей землетрус незвичайним і висловила солідарність із постраждалими.
Крім того, міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін наголосив, що уряд запустить прискорену процедуру оцінки структурних пошкоджень будівель.
Видання зауважує, що землетруси магнітудою понад п’ять балів є рідкісним явищем для Франції. Останній такий відбувся в листопаді 2019 року.
Нагадаємо, 16 червня французи в Аквітанії, на заході Франції, також відчули потужний землетрус. Влада закликала жителів не залишатися всередині будівель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8 за шкалою Ріхтера.
До слова, в Україні 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.
Також 6 червня неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Стихійне лихо магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад.
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