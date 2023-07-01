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Індонезію сколихнув потужний землетрус: загинула людина, є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Індонезію сколихнув потужний землетрус: загинула людина, є поранені
Чоловік стоїть біля пошкодженого будинку після землетрусу
фото: Reuters

В однієї людини під час землетрусу стався серцевий напад, внаслідок чого вона загинула

Землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері, 30 червня. Внаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула. Про це повідомляє Національна рада з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Підземні поштовхи завдали незначних пошкоджень сотням будинків, офісам, медичним і освітнім установам в районі Джок'якарти та провінції Центральна Ява. В однієї людини під час землетрусу стався серцевий напад, внаслідок чого вона загинула.

За даними геофізичного агенства Індонезії, землетрус стався на глибині 25 км та відчувався в кількох містах в регіоні Джок'якарта, а також у східній і центральній Яві, найбільш густонаселеному острові Індонезії. Цунамі підземні поштовхи не викликали.

Раніше  у Франції стався землетрус магнітудою 5,2-5,8 бала за шкалою Ріхтера. Стихійне лихо понівечило сотні будівель – вони визнані непридатними для проживання. 

В Україні 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава. 

Також 6 червня неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Стихійне лихо магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад.

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Теги: Індонезія землетрус цунамі поранення

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