Батьки російських призовників б'ють на сполох: подробиці від британської розвідки

Російські чоловіки віком до 30 років зобов'язані відслужити один рік в армії

1 жовтня у Росії стартує осінній призов

Росія змушує призовників підписувати контракти в армії, щоб і надалі поповнювати свої війська для ведення війни проти України. Тим часом батьки деяких солдатів висловили занепокоєння. Про це повідомила розвідка міноборони Британії.

Уже 1 жовтня у Росії стартує осінній призов. Російські чоловіки віком до 30 років зобов'язані відслужити один рік в армії.

Москва стверджує, що не відправляє призовників на війну в Україну. Утім, у серпні 2024 року призовників залучили до військової операції на Курщині.

Батьки деяких солдатів висловили занепокоєння, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менше чотирьох місяців. За російським законодавством, призовники можуть відправлятися в зону бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці та пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

На думку британських розвідників, така реакція сімей призовників на їх відправлення на захист Росії підсилює занепокоєння Кремля.

«Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку», – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, що у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр.