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Лукашенко поскаржився, що його заохочують відвернутися від Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лукашенко поскаржився, що його заохочують відвернутися від Путіна
Лукашенко заявляє, що йому нібито «підкидають з боку» пропозиції «плюнути на цю Росію» та «відвернутися» від неї.
фото: з відкритих джерел

Олександр Лукашенко: «Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від політики Росії й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії. Про це білоруський диктатор заявив під час Республіканської педагогічної ради.

Лукашенко заявляє, що йому нібито «підкидають з боку» пропозиції «плюнути на цю Росію» та «відвернутися» від неї. За його словами, прийняти такі пропозиції Білорусь не може «на 99%» .

«Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): «Давай тут відступи, там звільни». Починаючи звідси і закінчуючи: «Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо». Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%», – сказав самопроголошений президент РБ.

Водночас білоруський диктатор не сказав, хто саме пропонує йому вищезгадані ідеї. Він також додав, що країна живе «в надскладний час». Також Лукашенко заявив, що потрібно «розвернути» Білорусь із заходу на схід.

«Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота», – додав  президент Білорусі. 

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас Білорусь може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України, стягуючи свої війська до кордону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Олександр Лукашенко путін війна росія

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