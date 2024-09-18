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Битва за Покровськ може стати кульмінацією кампанії Москви – The Guardian

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Битва за Покровськ може стати кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
ЗСУ активно відбивають росіян із Покровська
фото з відкритих джерел

Політичною стратегією російського диктатора Володимира Путіна є захоплення усієї Донецької області

Російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року. Про це повідомляє The Guardian. 

Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, яке почалося із захоплення Авдіївки.

Наступ на Покровськ є частиною масштабної операції, яка стартувала із захоплення Авдіївки. Головна мета Москви – розширити вузький фронт та встановити контроль над важливим транспортним вузлом України. Покровськ є стратегічно важливим для матеріально-технічного забезпечення української армії.

The Guardian прогнозує, що битва за це місто стане кульмінацією російських зусиль у 2024 році. Однак навіть у випадку його захоплення російські війська зіткнуться з серйозними труднощами на цьому шляху.

Нагадаємо, План перемоги України повністю готовий – Зеленський.

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Теги: Донеччина фронт диктатор путін

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