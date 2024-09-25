Уночі ворог поцілив по Одеському району ракетою

Уламками пошкоджено вантажівки, виникла пожежа

Уночі російські загарбники здійснили ракетну атаку на Одещину. Спалахнула пожежа на відкритій місцевості. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували», – заявив глава регіону.

Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, що в Одесі о 22:54 24 вересня було чутно звуки вибухів.

Крім того, ввечері 24 вересня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був завданий керованими авіабомбами. Станом на ранок 25 вересня відомо про сімох постраждалих.