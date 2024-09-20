Візит Зеленського до США: президент розповів про підготовку до перемовин

У межах візиту до США президент Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом, представниками обох партій у Конгресі, Гарріс та Трампом

У США Зеленський представить план, який допоможе Україні посилитися у війні

Україна активно готується до перемовин в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зокрема, в межах візиту президент Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі.

«Розраховуємо на зустрічі і з обома кандидатами в Президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні», – каже президент.

За словами Зеленського, в США він представить конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу.

«Україна розраховує на цю підтримку дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. Саме так має бути», – додав він.

Нагадаємо, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський представить Байдену план перемоги. Крім того, український лідер планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський зустрінеться американським колегою Джо Байденом у Білому домі в четвер, 26 вересня. Також кандидатка у президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс планує наступного тижня зустрітися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським.