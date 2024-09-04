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Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
Володимир Путін та Аліна Кабаєва
фото: theins.ru

Діти диктатора переміщуються приватними літаками та яхтами у супроводі Федеральної служби охорони

Російський диктатор Володимир Путін має двох малолітніх синів – Івана та Володимира – від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Нині вони живуть у президентських резиденціях. Про це йдеться в розслідуванні центру «Досьє».

Існування двох синів Путіна розслідувачам підтвердила людина, яка працює в одній із резиденцій диктатора. Джерело також розповіло подробиці життя дітей.

Старший син, Іван, народився у 2015 році у Швейцарії. Молодший, Володимир, у 2019 році в Москві. Про це раніше також повідомляла швейцарська газета Sonntags Zeitung.

За даними «Досьє», на дітей Путіна оформлені документи прикриття, які зазвичай роблять для розвідників та людей під держзахистом. Їх також не можна знайти у державних базах даних, а дати народження хлопчиків знають лише найближчі родичі.

У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр. З дітьми працюють гувернери, а вчителів їм шукали через сайт агентства English Nanny. Після повномасштабного вторгнення в Україну роботодавці стали надавати перевагу вчителям англійської з Південно-Африканської Республіки, яку російська влада вважає «дружньою країною». За умовами роботодавця, педагогам заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні зазначено, що родина «живе в ізоляції».

Педагогічний персонал не спілкується із батьками дітей безпосередньо, приймаючи розпорядження від помічників сім’ї. Крім того, двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої Оксана Федіна спілкується з гувернерами та нянями, видаючи себе за маму хлопчиків.

Також, як виявили розслідувачі, старший син грає у хокей (іноді разом із батьком) на спеціально побудованій ковзанці, проте Аліна Кабаєва спостерігає за грою непублічно – з ложі, прихованої за непрозорим склом. При цьому Іван бере участь у змаганнях зі спортивної гімнастики, але де відбуваються такі змагання – не уточнюється.

З однолітками сини Путіна практично не спілкуються, хіба що на свята і зазвичай це діти з ближнього кола Аліни Кабаєвої.

Крім того, згідно з даними розслідування, вчителі синів Путіна отримують зарплату через клініки мережі ММЦ («Мій медичний центр», раніше СОГАЗ). У цій клініці в Санкт-Петербурзі, зокрема, лікувалися бойовики ПВК «Вагнер», а також багато друзів і знайомих Путіна.

Із 2020 року контракт із ММЦ підписували щонайменше 10 учителів-іноземців, пише «Досьє». Вони оформлені як перекладачі, «але кожний отримує значно більше, ніж міг би сподіватися кваліфікований лінгвіст». Серед імовірних учителів дітей Путіна, окрім громадян ПАР, були і громадяни Великої Британії та Нової Зеландії.

Зазначимо, що самі Путін ніколи публічно не визнавав, що має синів, хоча й неодноразово говорив, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

До слова, нещодавно російський диктатор Путін визнав, що з Китаєм його пов'язує настільки «міцна дружба», що навіть його онуки вільно розмовляють китайською мовою.

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Теги: росія діти путін

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